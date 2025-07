Fedez umilia Ultima Generazione: "Retorica del ca***"

Fedez è un fiume in piena. Nel mirino del rapper gli attivisti di Ultima Generazione. Al programma radiofonico La Zanzara, Fedez se la prende con gli ambientalisti i quali criticano il ricorso ai voli privati chiamando in causa anche l'artista. "Lo fate solo per rompere i cog***ni. Mi piace la tracotanza di chi pensa di essere la polizia dei cieli e di chi pensa di essere moralmente più elevato degli altri".

Alla trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Fedez si rivolge direttamente all'attivista Ester Goffi: "Le faccio una domanda: sa qual è l'impatto degli aerei in relazione alla produzione di Co2. Non lo sa? Glielo dico io. Tutti gli aerei impattano per il 2 per cento sul totale delle emissioni, i privati pesano meno del 2 per cento".