Italo Bocchino spiana De Giovanni: "Volgare, pavido, senza attributi"

Italo Bocchino risponde agli insulti di Maurizio De Giovanni. Lo scrittore napoletano lo aveva preso di mira per alcune frasi da lui pronunciate al Festival "Il libro possibile" a Polignano a Mare. Qui Bocchino aveva attaccato "la politica della Schlein", ossia "ballare al Gay Pride e inaugurare il murale dedicato a Michela Murgia. Ma chi se ne frega del murale della Murgia. E chi se ne frega della Murgia". Frasi che hanno scatenato il livore di De Giovanni, che sui social ha scritto: "Lavati la bocca, prima di nominare Michela. Lavatela col liquido giusto. Ignorante, ottuso, piccolo uomo". "Sono stupito, amareggiato e offeso perché De Giovanni ha fatto un commento volgare e pavido - risponde il direttore editoriale del Secolo d'Italia -. Non ha avuto neanche il coraggio di mettere il nome. Tipico delle persone senza attributi".

Le sue parole sulla Murgia, infatti, non erano una critica: "Non ho fatto nessuna critica a lei pur ritenendola distinta e distante anni luce dal mio modello valoriale, né mi sono permesso di attaccarla. Ho spiegato che la sinistra si è posta fuori dalla storia e anziché difendere i più deboli ha una leader, Elly Schlein, che si dà come obiettivo quello di ballare sul carro del Gay Pride e che ha trasformato l’inaugurazione di un murale dedicato alla Murgia a Roma in un caso politico. In altre parole ho criticato la scelta della Schlein e l’uso strumentale che fa lei della Murgia".