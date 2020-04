Greta Thunberg sommersa dalle critiche: "Sciopero per il clima e non vado a scuola". Ha sentito parlare del coronavirus?

17 aprile 2020 a

a

a

Greta Thunberg non perde di vista l'obiettivo: combattere sempre e comunque in difesa dell'ambiente, anche quando il resto del mondo tenta di sconfiggere un'altra battaglia. La paladina ecologista pubblica sul suo profilo Twitter una foto con il messaggio: "Sciopero scolastico settimana 87". Un'immagine che però, vista l'emergenza coronavirus, genera inevitabilmente polemica.

Il dettaglio nello scatto non passa inosservato e Greta finisce nella polemica: cosa c'è proprio dietro di lei

Gli utenti del web infatti non si risparmiano a commenti di vario tipo, tra cui: "Per fare le sciopero scolastico bisognerebbe andare a scuola", commenta uno in riferimento al fatto che la 16enne abbia rinunciato all'istruzione per dedicarsi alla campagna internazionale a sostegno della lotta ai cambiamenti climatici (senza considerare che le scuole di mezzo mondo sono chiuse). Ma c'è anche chi le ricorda che ora "bosgna solo stare a casa, perché c'è il Covid-19". A maggior ragione se, come annunciato da lei stessa settimane fa, Greta e il padre vantavano tutti i sintomi riconducibili al virus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.