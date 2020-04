Sabino Cassese attacca il governo su Immuni: "Stabilire un giusto equilibrio tra tutela salute e tutela privacy"

21 aprile 2020 a

a

a

Sabino Cassese, ospite nella mattinata di martedì 21 aprile a Omnibus su La7, chiede chiarezza sulla app Immuni: "Fondamentale stabilire un giusto equilibrio tra tutela della salute e privacy, non mitizzare nessuna delle due esigenze, è necessaria una legge". Il costituzionalista e giudice emerito della Corte costituzionale, già ministro della Funzione pubblica, ha detto così la sua sull’ordinanza del commissario all’emergenza Domenico Arcuri sull’app Immuni anti Covid-19 concessa dalla società Bending Spoons.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLa7tv%2Fstatus%2F1252527278178869248&widget=Tweet

Cassese ha nuovamente rimproverato il governo dopo averlo già fatto in passato sulle soluzioni normative sull’emergenza sanitaria. Per confutare la sua tesi e bocciare il comportamento del governo Conte ha citato anche l’articolo 16 della Costituzione: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.