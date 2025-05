Leone XIV spiazza tutti: "Trasferta a sorpresa", dove si è recato

"Questo pomeriggio, poco dopo le 16, Papa Leone XIV ha raggiunto il Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano per una visita in forma privata" si riferisce nel messaggio diffuso dalla Santa Sede. "Il santuario, retto dai religiosi dell'ordine di Sant'Agostino, custodisce un'antica immagine della Vergine, cara all'Ordine e alla memoria di Leone XIII".

Trasferta a sorpresa per Papa Leone XIV. Il Pontefice ha fatto visita al Santuario di Genazzano e, sul finire, ha fatto tappa nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Qui è tumulato il suo predecessore, il Santo Padre Francesco. Proprio davanti alla tomba del Pontefice argentino Leone XIV si è raccolto in preghiera e ha posato una rosa.

Nella nota si sottolinea: "Dopo un'accoglienza festosa da parte di alcune centinaia di persone raccolte sulla piazza davanti al Santuario, il Papa è entrato in chiesa, dove ha salutato i religiosi e si è fermato in preghiera, prima davanti all'altare e poi di fronte all'immagine della Vergine, dove con i presenti ha recitato la preghiera di Giovanni Paolo II alla Madre del Buon Consiglio". Al termine, dopo la recita dell'Ave Maria e il canto del Salve Regina, il Papa ha voluto salutare coloro che si erano riuniti all'esterno. Papa Prevost sembra non essere nuovo a visite "a sorpresa". Poco dopo essere stato eletto, il capo della Santa Sede ha fatto visita agli abitanti del palazzo in cui viveva dal 2023. E a loro ha concesso selfie e autografi.