Paolo Mieli ad Atlantide: "Seconda ondata coronavirus? Svolta autoritaria quasi sicura"

Gli effetti collaterali del coronavirus. O meglio, di una possibile seconda ondata di Covid-19 che possa costringere l'Italia a un secondo lockdown. A parlarne è lo storico Paolo Mieli, ospite di Atlantide di Andrea Purgatori su La7. E l'ex direttore del Corriere della Sera si iscrive al partito di chi pensa che in caso di recidiva potremmo correre dritti dritti versomuna dittatura: "Soprattutto se dovesse esserci una nuova emergenza sanitaria, il rischio di una svolta autoritaria in Italia ci sarebbe", spiega Paolo Mieli. Per questo, aggiunge, che "comportarsi responsabilmente" da un punto di vista della prevenzione del contagio è importante anche da un punto di vista politico. Altrimenti, conclude, la "svolta autoritaria sarebbe quasi sicura".

