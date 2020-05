Alessandro Sallusti a Stasera Italia lancia una frecciatina a Salvini e Meloni: "Fare gli schizzinosi su Mes è una miopia"

14 maggio 2020 a

a

a

"Fare gli schizzinosi per principio o per sospetto ad esempio su Mes è una miopia": Alessandro Sallusti, ospite a Stasera Italia, lancia una chiara frecciatina a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, entrambi contrari al Meccanismo europeo di stabilità. Per il direttore del Giornale c'è un rischio enorme: "Dobbiamo renderci conto che o ci salviamo insieme all'Europa oppure non ci salveremo mai". Il momento infatti è tragico e, con ogni probabilità, i 55 miliardi varati dal decreto Rilancio non basteranno a far tirare un sospiro di sollievo alle imprese e alle aziende entrate in crisi a causa del lockdown da coronavirus.

"Il mistero di Alessandro Sallusti". Alle sue spalle... inspiegabile: il dettaglio svelato da Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.