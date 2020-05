Klaus Davi, il boss viola le regole e gli parla dalla finestra: il video, da Lamezia

18 maggio 2020 a

a

a

“Bene bene ora sto meglio” . Il boss Vincenzino Iannazzo, affacciandosi alla finestra della sua Villa a Lamezia, ha parlato col massmediologo Klaus Davi. Un breve scambio di battute. Il massmediologo si era recato sabato scorso a Lamezia, una tappa della sua inchiesta dedicata ai boss ‘ristretti’ ai domiciliari. Il video dello scambio di battute ora è disponibile in esclusiva sul canale del massmediologo. La scarcerazione di Iannazzo (detenuto al carcere di Spoleto per gravi reati con il regime del 41 bis) aveva provocato un intervento di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini e lo sdegno delle vittime di mafia. Il punto è che, torvandosi ai domiciliari, il boss Iannazzo non avrebbe potuto rispondere ad alcuna domanda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.