Matteo Salvini, la strana frase sulle nozze con Francesca Verdini: "Io resisto sul cane....", cosa significa?

Tempo di confessioni per Matteo Salvini, che si sbottona un poco sulla sua vita privata in un'intervista a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. Il leader della Lega ha parlato della sua relazione con Francesca Verdini, partendo dai capelli che "non ho ancora tagliato". Francesca si era detta pronto a farlo? "Lei si era detta disponibile, poi però mi diceva: se faccio un disastro come fai?", ragione per la quale Salvini ha frenato sul taglio. Sulla quarantena, l'ex ministro ha spiegato che "uno degli aspetti più belli è stato passarla con Francesca e con mia figlia, che mi sono goduto come non avevo fatto nei sette anni precedenti". Quindi, la domanda a bruciapelo: matrimonio con Francesca in vista? Assolutamente spiazzante la risposta di Salvini: "Lei sta già provando a convincermi a prendere un cane, e io sto resistendo... Ma sono un uomo molto fortunato". Che cosa avrà voluto dire?

