Roberto Burioni, telefonata choc dell'imprenditore: "La mascherina fa venire il cancro"

Non è questo il momento di mollare, l’attenzione deve essere massima perché il coronavirus è ancora tra noi. Fondamentalmente è questo il messaggio che Roberto Burioni ha voluto trasmettere tramite un post su Facebook. “Il virus è in ritirata - scrive il virologo marchigiano - ma non è ancora vinto. Dobbiamo ricordarci che le cose vanno meglio perché abbiamo preso precauzioni e abbiamo fatto un sacrificio senza precedenti. Ora dobbiamo giustamente ricominciare a vivere, a uscire, ma è cruciale non abbassare la guardia in questo primo, incerto periodo”.

In particolare la richiesta di Burioni è di non correre rischi inutili e soprattutto di non credere a notizie false e incontrollate, che mettono a repentaglio la salute di tutti. A riguardo il virologo cita un esempio in prima persona: “Ho appena ricevuto la telefonata di un amico imprenditore. Due suoi dipendenti hanno rifiutato di farsi misurare la temperatura e si sono rifiutati di mettere la mascherina perché ‘è inutile e fa venire il cancro’. Di poco prima era la notizia di una cassiera di supermercato maltrattata per aver invitato una cliente a usare la mascherina”. Insomma, piaccia o meno è importante che tutti capiscano l'importanta delle misure di precauzione per prevenire i rischi del contagio in una fase così delicata.

