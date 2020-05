Ilaria Capua, trionfo in tv. Le pagelle di Costanzo ai virologi: "A Burioni diamo un quiz, perché vorrei intervistare Pregliasco"

15 maggio 2020 a

Proprio nei giorni in cui si discute tanto dei virologi, delle loro ospitate in televisione e soprattutto dei presunti compensi di alcuni, Maurizio Costanzo dice la sua in collegamento con Un giorno da pecora. Chi sa usare meglio il mezzo televisivo tra gli esperti? “Ilaria Capua innanzitutto - è la risposta - poi Roberto Burioni e a seguire Rezza e Brusaferro”. E sugli altri: “Galli? Un po’ catastrofico nel volto. Pregliasco? Non male, mi piacerebbe intervistarlo al Costanzo Show, così capirò che abito indossa, lo vedo sempre con quella felpa…”. Ormai i virologi sono le nuove stelle del piccolo schermo, sono ovunque in tempi di coronavirus: “Sì e non se ne può più. Diamo un quiz a Burioni”, ha scherzato Costanzo.

