Otto e Mezzo, Lilli Gruber e il plauso a Urbano Cairo: "Lui è un editore puro", ma arriva la domanda scomoda e lei non risponde

Lilli Gruber e la sviolinata a Urbano Cairo. In merito al dibattito che da giorni travolge Repubblica e John Elkann, la conduttrice vuole puntualizzare che "Urbano Cairo, il mio editore, è un editore puro. Sì - prosegue - a parte casa editrice, giornali, una rete tv e una squadra di calcio, questo sì, è un editore puro. Lui non ha mai interferito nelle scelte di Otto e Mezzo, ci tengo veramente a dire che non abbiamo mai avuto pressioni di alcun tipo". Eppure, alla battuta di Orlando la Gruber rimane stizzita: "Quindi non potete parlare male del Torino". La conduttrice immediatamente, un po' imbarazzata, prosegue senza rispondere.

