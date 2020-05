Pietro Senaldi a L'aria che tira contro i volontari anti-movida: "Con quale autorità?"

25 maggio 2020 a

Pietro Senaldi è intervenuto in collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira e ha espresso la sua opinione sul tema caldo di giornata, quello dei volontari anti-movida. “Io mi chiedo con quale autorità queste 60mila persone possono chiedere ai giovani le referenze e via discorrendo”, è l’obiezione del direttore di Libero. Il quale ha poi aggiunto un commento sul ministro Francesco Boccia: “Ha dichiarato ‘adesso richiudo le regioni’, ma non sono ancora aperte. Ci vuole un po’ di chiarezza, invece Boccia non sa o fa finta di non sapere la situazione delle regioni e continua a mandare messaggi strani”. Inoltre secondo Senaldi i giovani della movida sono come i runner dello scorso marzo: “Si focalizza una piccola parte del problema quando si è incapaci di risolvere il problema nella sua generalità”.

