L'aria che tira, Maddalena Loy stronca Friedman: "Mamma mia che qualunquista"

Secondo Friedman, la polemica politica è residuale rispetto ai grandi temi del momento, come la guerra in Iran e la politica estera. E la Loy si arrabbia. "Beh qualunquista...", prova a placarla Parenzo, mentre Friedman sardonico se la ride. "Mamma mia! Ma uno può liquidare una faccenda così importante per l'Italia come una cosa ' non relevant '?", ribadisce la sua ospite. "Non è così importante...", conferma Alan.

Il botta e risposta è serratissimo. "Ma che vuol dire questo? Queste sono cose rilevantissime per gli italiani", "E' una roba identitaria...", "Embè? E quindi?", "Mi avete chiesto com'è dall'estero... No perché sembra che Germania, Francia, Inghilterra sono tutti focalizzati sul...", "No perché li avete già risolti questi problemi, è molto semplice".