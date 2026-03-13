L'aria che tira, Maddalena Loy stronca Friedman: "Mamma mia che qualunquista"

Aspro scontro a L'aria che tira, su La7 tra la giornalista Maddalena Loy e il collega Alan Friedman, in collegamento con lo studio di David Parenzo. Sul tavolo del dibattito c'è il referendum sulla giustizia, poche ore dopo l'intervento di Giorgia Meloni a Milano a favore del fronte del Sì.
Secondo Friedman, la polemica politica è residuale rispetto ai grandi temi del momento, come la guerra in Iran e la politica estera. E la Loy si arrabbia. "Beh qualunquista...", prova a placarla Parenzo, mentre Friedman sardonico se la ride. "Mamma mia! Ma uno può liquidare una faccenda così importante per l'Italia come una cosa 'non relevant'?", ribadisce la sua ospite. "Non è così importante...", conferma Alan.
Il botta e risposta è serratissimo. "Ma che vuol dire questo? Queste sono cose rilevantissime per gli italiani", "E' una roba identitaria...", "Embè? E quindi?", "Mi avete chiesto com'è dall'estero... No perché sembra che Germania, Francia, Inghilterra sono tutti focalizzati sul...", "No perché li avete già risolti questi problemi, è molto semplice".
"No - interviene Parenzo -, dice Friedman: vi occupate della casa nel bosco (la famiglia nel bosco, ndr) quando invece poi nel mondo sta accadendo di tutto". "La casa nel bosco è una cosa importantissima - incalza la Loy - proprio per far capire come funziona questo Stato, se permette". "Però non c'entra con il referendum, la casa nel bosco - puntualizza ancora il padrone di casa -. Uno può essere per il Sì o per il No ma...". "D'accordo - prova a chiuderla Friedman, ecumenico -, ognuno ha il diritto di pensarla come crede". "Lei pensi all'America, pensi all'America che hanno altri problemi", lo zittisce la Loy.
