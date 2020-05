Silvia Romano, la prima uscita dopo la quarantena è in un centro estetico: pizzicata a Milano con la madre

25 maggio 2020 a

a

a

Silvia Romano, nella sua uscita, sceglie un centro estetico come prima meta. La cooperante milanese, dopo la liberazione in seguito a 18 mesi di prigionia in Africa, è stata infatti costretta alla quarantena di 14 giorni scattata quando l'11 maggio è atterrata in Italia. Con un velo beige a coprire la testa e le spalle e una mascherina bordeaux, la 24enne di Milano è uscita di casa verso le 14.30 assieme alla mamma, e le due si sono infilate rapidamente in un taxi che le attendeva di fronte al portone. Breve il viaggio in auto, fino a un centro estetico lontano pochi isolati.

"Intrighi internazionali e affari riservati". Spunta il dossier su Silvia Romano: chi ha pagato davvero il riscatto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.