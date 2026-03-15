L'Eredità, bufera su Eleonora e Fiamma: "Arrivano per cul*** alla Ghigliotina, ma poi..."

Oggi, domenica 15 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornata a Eleonora, la grande campionessa del gioco. Con lei partecipano come concorrenti: Francesca da Ravenna, Raffaele da Reggio Emilia, Rossella da Taranto, Valentina da Salerno, Fiamma alla sedicesima sera e Nicola da Milano. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivata ancora una volta Eleonora. La super campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 100 mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con. "Battere", "Marcia", "Pensiero", "Manovra" e "Nodo". Dopo un minuto di attenta riflessione la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Doppio". Ma non era la parola giusta. La soluzione era: "Velocità".