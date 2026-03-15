L'Eredità, bufera su Eleonora e Fiamma: "Arrivano per cul*** alla Ghigliotina, ma poi..."

Oggi, domenica 15 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornata a Eleonora, la grande campionessa del gioco. Con lei partecipano come concorrenti: Francesca da Ravenna, Raffaele da Reggio Emilia, Rossella da Taranto, Valentina da Salerno, Fiamma alla sedicesima sera e Nicola da Milano. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.
Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivata ancora una volta Eleonora. La super campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 100 mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con. "Battere", "Marcia", "Pensiero", "Manovra" e "Nodo". Dopo un minuto di attenta riflessione la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Doppio". Ma non era la parola giusta. La soluzione era: "Velocità".
L'Eredità, contestazione clamorosa a Fiamma: "Ghigliottina regalata"Oggi, venerdì 13 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 ...
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Ma queste!?!?!? Arrivano alla ghigliottina per 'cul***' e non ne indovinano una manco per sbaglio....", "Mi dispiace, ma Fiamma è proprio insopportabile! Andrà a casa prima o poi??", "Ma perché le persone sfidate da Eleonora hanno sempre un atteggiamento rassegnato e parlano lentamente? Per batterla ci vuole grinta e velocità!", "Che cattiva abitudine, che nasconde anche un po' di cattiveria, quella di scegliere un debuttante come avversario nelle sfide dirette. Ciò significa che si dà anche troppa importanza ad un gioco".