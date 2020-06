Beatrice Borromeo insulta Matteo Salvini: "Inqualificabile e ignorante, il tricolore merita di meglio"

02 giugno 2020 a

Ve la ricordate Beatrice Borromeo? Sparita da un po' di tempo dai radar, torna a far parlare di sé per un violentissimo tweet contro Matteo Salvini. Oggi, martedì 2 giugno, il centrodestra si è riunito in piazza del Popolo a Roma per protestare contro l'immobilismo del governo di Giusppe Conte, incapace di ripartire dopo l'emergenza coronavirus. Moltissime più del previsto le adesioni, ed insomma stampa progressista e compagni assortiti hanno puntato il dito contro "l'assembramento", contro le regole violate ed eccetera eccetera. La piazza per loro non conta, il messaggio nemmeno, conta solo l'assembramento. E così anche per la Borromeo, che rilancia sui social una foto di Salvini con mascherina tricolore abbassata e sentenzia: "Inqualificabile e ignorante, con quella mascherina abbassata. Il tricolore merita di meglio". E se lo dice lei...

