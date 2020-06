Pippo Civati, look sconvolgente e irriconoscibile: "Ditegli che il lockdown è finito"

18 giugno 2020 a

Che succede a Pippo Civati? L'ex Pd, segretario del partitino Possibile, si mostra così come potete vedere sui social, in una diretta video. Lo fa per presentare il suo libro, Prince. Il corpo del figlio, in libreria da oggi, giovedì 18 maggio. Ma a sorprendere è il look, molto trasandato. Civati infatti è quasi irriconoscibile. Capello lungo e baffo su sfondo bianco, l'ex deputato sembra non essere stato informato della fine del lockdown, o quantomeno questa è una delle battute più gettonate online, dove le immagini della sua "mutazione" sono diventate a tempo record piuttosto virali. Look selvaggio, insomma, per l'ormai ex "precisetti" Pippo Civati. Ma che gli è successo?

