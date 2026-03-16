Famiglia nel Bosco, sceneggiata di Rita De Crescenzo a Palmoli

Rita De Crescenzo si mobilita per la famiglia nel bosco. La tiktoker napoletana ha annunciato che domani sarà a Palmoli per "far sentire la vicinanza di tutti i suoi seguaci" a Catherine Birmingham e Nathan Trevellion. "Io che rappresento la Campania voglio fare qualcosa di bello per la famiglia nel bosco". Nel video in cui annuncia il suo viaggio c'è anche Pier Giovanni Gallerati, un venditore di auto abruzzese che spiega il progetto di una "visita alla famiglia nel bosco a Palmoli, martedì, per dare un aiuto a 360 gradi".
Verissimo, Rita De Crescenzo in lacrime: "Mi sento in colpa""Mi sento in colpa per quello che ho fatto passare loro. Non voglio che vivano quello che ho vissuto io": Rita...
A segnalare per primo l'intenzione della visita della tiktoker a Palmoli è stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, Francesco Emilio Borrelli. E gli utenti di Facebook hanno subito commentato: "Nathan e Catherine non la capiranno mai" si legge tra le reazioni. E in molti si chiedono "in che lingua si comunicheranno?". De Crescenzo spiega la scelta del giorno della visita: "Posso andare solo martedì. Dopo devo andare a Sharm el-Sheikh dove ho tanti impegni". Anche per la famiglia nel bosco la settimana sarà ricca di impegni. Mercoledì Catherine Birmingham e Nathan Trevellion, saranno infatti ricevuti dal presidente del Senato, Ignazio La Russa.
Belve, Rita De Crescenzo-choc: "Violentata da tre neri in stazione"Torna questa sera, martedì 28 ottobre, su Rai 2, Belve, il programma di Francesca Fagnani, le classiche intervist...
Una visita che arriva dopo che la donna è stata allontanata dai suoi bambini a seguito di provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Decisione già criticata dalla Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, per cui "quando lo Stato, rappresentato da un'assistente sociale, si avvicina a una famiglia deve adattarsi, ci dev'essere competenza per capire. Se si crea tra loro una difficoltà insuperabile, magari si prova a cambiare l'assistente sociale. Come usciranno i bimbi quando usciranno da qui? Traumatizzati, ma non lo dico io, lo dicono i luminari della psichiatria di questo Paese".