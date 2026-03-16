Famiglia nel Bosco, sceneggiata di Rita De Crescenzo a Palmoli

A segnalare per primo l'intenzione della visita della tiktoker a Palmoli è stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, Francesco Emilio Borrelli. E gli utenti di Facebook hanno subito commentato: "Nathan e Catherine non la capiranno mai" si legge tra le reazioni. E in molti si chiedono "in che lingua si comunicheranno?". De Crescenzo spiega la scelta del giorno della visita: "Posso andare solo martedì. Dopo devo andare a Sharm el-Sheikh dove ho tanti impegni". Anche per la famiglia nel bosco la settimana sarà ricca di impegni. Mercoledì Catherine Birmingham e Nathan Trevellion, saranno infatti ricevuti dal presidente del Senato, Ignazio La Russa.