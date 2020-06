Massimo Giannini a Otto e mezzo contro Salvini e Meloni: "Senso di responsabilità a intermittenza sul coronavirus"

26 giugno 2020 a

"Da Matteo Salvini un senso di responsabilità ad intermittenza". Il neo-direttore della Stampa Massimo Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, se la prende con il leader della Lega per l'atteggiamento tenuto su coronavirus, mascherine e affini.

"Dalla manifestazione del 2 giugno a Roma del centrodestra - è il refrain di Giannini - , assembramenti e selfie senza mascherine e lui se ne risente e risponde con un me ne frego. Ma la stessa cosa, purtroppo, accade pure con Giorgia Meloni che non scaricherà l'app Immuni, come se questo tema potesse essere oggetto di scontro politico tra maggioranza e opposizione. Non sbattetevi in faccia il dolore degli italiani, almeno questo risparmiatecelo. E invece...".

