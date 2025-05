Otto e mezzo, Gad Lerner attacca Meloni: "Cara Lilli..."

"Nuovo grande smacco per Giorgia Meloni, in Albania insieme a Macron, Merz, Starmer, Tusk e Zelensky": introduce così Lilli Gruber la puntata del venerdì sera di Otto e mezzo, su La7, sposando in tutto e per tutto la linea delle opposizioni che parlando di una premier "isolata a Tirana" nelle trattative sull'Ucraina.

"Da quello che abbiamo capito, si è lei esclusa perché l'Italia è contraria all'invio di truppe in Ucraina", riconosce la padrona di casa. "Dice che non va ai vertici dei volenterosi, ma ci è andata la scorsa settimana. Cos'è successo?", prosegue la Gruber cedendo la parola a Gad Lerner, in collegamento.

"Cara Lilli, è il sovranismo dei piccoli - spiega con un sorriso la fresca ex firma del Fatto quotidiano -. L'Italia non è una grande potenza, gli altri per contare si mettono insieme e se tu vuoi stare in mezzo, fra l'America di Trump e un'Europa che non sono più allineate come una volta, finisce che qualcuno la sedia te la toglie".