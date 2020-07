Annalisa Chirico sull'Europa: "Il futuro non è a 27 paesi, lo stallo sui negoziati lo conferma"

20 luglio 2020 a

a

a

Una dura, brutale e amarissima verità su questa Europa, sull'Unione Europea che continua a umiliare l'Italia. Ad Annalisa Chirico bastano poche righe su Twitter per inquadrare la situazione, per descrivere un'unione senza futuro. La firma de Il Foglio scrive: "Lo stallo a Bruxelles conferma che il futuro dell’Europa non è a 27 - premette -. Per i cosiddetti frugali l’Europa è soltanto un mercato comune da cui trarre massimi benefici benefici. L’Europa politica resta un progetto ambizioso che potrà divenire realtà soltanto tra chi ci crede davvero", conclude la Chirico. Il riferimento, ovviamente, è ai negoziati in corso a Bruxelles sugli aiuti per la ripresa dopo la pandemia da coronavirus. Cosa ne pensi la Chirico di questa Ue, insomma, non ha bisogno di essere chiarito ulteriormente.

L'esempio (perfetto) di Annalisa Chirico: così il bagaglio in aereo smaschera il "golpe" di Giuseppe Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.