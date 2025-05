Luciana Littizzetto umiliata dagli Alpini: "Perché allora tutta questa gente?"

Due mesi fa a Che tempo che fa, la trasmissione condotta sul Nove da Fabio Fazio, la sodale Luciana Littizzetto - seduta come al solito in modo molto elegante sul tavolo aveva detto (tra le altre cose): «Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere, guardando i libri di storia si vede che, da Caporetto alla campagna di Russia, fino alla Grecia, sono più le volte che abbiamo perso...». Le hanno risposto in tanti, compreso il colonnello Gianfranco Paglia, il quale nel ’93 perse l’uso di una gamba a Mogadiscio: «Credo che esista un limite che non dovrebbe essere superato e che di fronte a donne ed uomini, che con onore indossano l’uniforme, ci si debba solo inchinare. È vero che nello spettacolo conta l’audience, ma non funziona sempre così». Che figura, Lucianina. E ieri è andata ancora peggio, e va detto che non era facile.

Luciana Littizzetto, il generale Tosi: "Ci ha violentati" Si allunga la lista degli indignati contro Luciana Littizzetto. Dopo la denuncia del tenente Pasquale Trabucco e la clas...

A Biella, in occasione dell’adunata annuale degli Alpini, è stato lo speaker che annunciava il passaggio delle sezioni bergamasche a rispondere alla Littizzetto: «Se facessimo così cag***re», ha detto, «non ci sarebbero così tante persone. Se facessimo cag***simo non sarebbe qui tutta questa gente. Gli Alpini hanno combattuto per la libertà, anche per la Resistenza».

Luciana Littizzetto resta muta in studio: l'ultima vergogna Non una parola. A Che Tempo Che Fa sembra passata in sordina la rivolta dei militari contro Luciana Littizzetto. Nella p...