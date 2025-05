Leone XIV, cosa significa "Prevosto": il segreto del Papa

Il padre del papa, Louis Marius Prevost, morto l’8 novembre 1997 a Homewood, era nato a Chicago il 28 luglio 1920. Il nonno, Jean Lanti Prevost, morto in ospedale a Evergreen Park il 22 maggio 1960, pare sia invece venuto alla luce a Settimo Rottaro, un paesino in provincia di Torino nel cuore del Canavese, il 24 giugno 1876. Un censimento del 1950 lo registra come residente settantatreenne a Chicago col nome di John R. Prevost. Jean, prima di partire perla Merica, aveva sposato la francese Suzanne Louise Marie Fabre (1894-1979). Se fosse lui il canavesano Giovanni Prevosto, menzionato in alcuni atti pubblici, imbarcatosi sulla Bretagne al porto di Le Havre e approdato a New York nel 1903 (al suo arrivo fu però registrato come trentaseienne, e non poteva dunque esser nato nel 1876), la storia di quel Martinez per Martino si ripeterebbe. Anche Giovanni, sbarcato sul suolo americano, avrebbe, oltreché al nome, rinunciato al suo cognome.