Leone XIV polemico con Francesco: "Ma qui siamo?", il vecchio video

Che Papa sarà Prevost? Mentre in tanti in queste ore se lo stanno domandando, spunta un video datato 2023. Un filmato che ha già suscitato il dibattito. Il motivo è chiaro: qui Leone XIV spiega i rapporti che all'epoca intercorrevano tra lui e l'allora Pontefice. "Non vi racconterò la ragione, ma diciamo che non tutti gli incontri con il cardinale Bergoglio erano sempre d'accordo, diciamo, tra i due, di mutuo accordo", diceva in occasione dei dieci anni di pontificato di Bergoglio. E ancora: "Si compiono dieci anni dall'elezione del Papa Francesco. Io conoscevo Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires. E a suo tempo, dato che io ero generale degli agostiniani, lo avevo incontrato varie volte. E quando fu eletto, io dissi ad alcuni fratelli miei, beh, questo sta molto bene e grazie a Dio io non sarò mai vescovo". Eppure due anni dopo quelle parole Robert Francis Prevost divenne Vescovo di Roma.

"Mesi dopo - proseguiva nell'intervento - lo invitai a presiedere la messa di apertura del capitolo generale degli agostiniani il 28 agosto 2013. Tutti mi dissero, 'Il papa non l'ha mai fatto, non accetterà'. Accettò e presiedette la messa nella chiesa di San Agostino, dove si trova la tomba di Santa Monica. E lui, come quando andava a visitare Roma, passava sempre per la tomba di Santa Monica".