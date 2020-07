Luca Palamara rivelò segreti al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio: "Campagna calunniosa contro l'avvocato Amara"

25 luglio 2020 a

Altri dettagli che inguaiano Luca Palamara e imbarazzano Marco Travaglio. Già, perché Repubblica dà conto di un retroscena relativo alla campagna condotta contro Giuseppe Pignatone dall'ex membro del Csm dal Fatto Quotidiano e dalla Verità. In questo contesto, sul giornale di Travaglio venga raccontato, scrive Repubblica, "in chiave calunniosa il conflitto nato all'interno di piazzale Clodio sul fascicolo di Piero Amara, avvocato coinvolto in un giro di corruzione in atti giudiziari. Secondo quanto scritto nell'invito a comparire della Procura di Perugia, "i due pm (Palamara e Fava, ndr) violando i doveri inerenti alla propria funzione, rivelavano ai giornalisti dei quotidiani Il Fatto Quotidiano e La Verità notizie di ufficio che sarebbero dovute rimanere segrete". La più classica fuga di notizie dalla procura, insomma. E - toh che caso - tra i destinatari c'era proprio Travaglio, direttore del più celebre gazzettino delle procure, alias Il Fatto Quotidiano...

