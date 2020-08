Giorgia Meloni a Ostia, Fdi lancia la campagna ecologista "Spiagge pulite"

06 agosto 2020 a

“Un agosto da patrioti per Fratelli d’Italia e un modo per amare la propria patria e difendere l’ambiente, da tanti anni ormai sono tante le iniziative di Fratelli d’Italia per combattere l’inquinamento, segnatamente la plastica, per difendere i nostri mari e le nostre spiagge". Così Giorgia Meloni presentando questa mattina a Ostia, Lungomare Caio Duilio, la campagna ecologista del partito “Spiagge Pulite”. "In questo agosto - ha spiegato - abbiamo deciso di allestire, grazie anche alla collaborazione della Associazione Nazionale Gelatieri italiani, che ringraziamo, degli stand vicino alle spiagge nelle quali sarà possibile avere in regalo un gelato o una granita, rigorosamente tricolori, in cambio di plastica o vetro raccolti sulle nostre spiagge”.

Video su questo argomento Giorgia Meloni prepara e serve granite tricolori a chi raccoglie rifiuti in spiaggia

A partire da questo fine settimana, e per tutto il mese di agosto, sarà possibile incontrare i volontari di Fratelli d’Italia in tante spiagge italiane, in particolare nelle regioni che andranno al voto il prossimo settembre come in Puglia a Brindisi Litoranea Nord il 12 e il 23 agosto e a Bisceglie il 9 agosto; in Toscana a Marina di Pisa l’8 agosto; in Campania a Baia Domizia Sud e Salerno il 9 agosto; in Liguria ad Arma di Taggia e a Borgo Marina l’8 agosto e in Veneto alla spiaggia di Caorle il 10 agosto. Sarà possibile consultare l’elenco completo sul sito: fratelli-italia.it. Il partito guidato da Giorgia Meloni è stato tra i primi ad aver messo nel suo programma elettorale gli incentivi per la riconversione delle aziende produttrici di plastica, a dichiarare guerra a quella monouso e ad organizzare eventi plastic free, come l’edizione di Atreju dello scorso anno, durante la quale sono stati banditi contenitori, utensili e posate di plastica monouso e si è potuto ricorrere solo a vetro e contenitori riutilizzabili. Così una nota dell’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.

