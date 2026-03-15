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Carlos Alcaraz, Paolo Bertolucci è una furia: "Dove sono i fenomeni?"

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domenica 15 marzo 2026
Carlos Alcaraz, Paolo Bertolucci è una furia: "Dove sono i fenomeni?"

2' di lettura

Daniil Medvedev ha interrotto l'inizio perfetto di Carlos Alcaraz nel 2026, sconfiggendo a sorpresa il numero uno del mondo con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/3), conquistando così la finale di Indian Wells contro Jannik Sinner. Il ventiduenne Alcaraz è diventato il più giovane giocatore a completare il Grande Slam in carriera con il suo trionfo agli Australian Open di quest'anno. Ha poi vinto il titolo in Qatar e si è presentato alla semifinale di sabato con un record di 16-0. Ma Medvedev si è dimostrato all'altezza della sfida: il campione di Dubai del mese scorso ha messo in difficoltà Alcaraz, portando a nove la sua striscia di vittorie consecutive nel circuito ATP con una vittoria impressionante.

"L’unica cosa che mi stanca un po’ è avere sempre un bersaglio sulla schiena", ha detto Alcaraz dopo la sconfitta contro Medvedev in semifinale a Indian Wells. "Devo prendere anche i lati positivi da questa sconfitta: ho mostrato ai miei avversari che, se vogliono battermi devono giocare al loro livello migliore. Ma quando giocano a questo livello, non è una sensazione così bella - ha ammesso - Devo semplicemente accettarlo e andare avanti, e da ora in poi sapere che tutti giocheranno così contro di me, e devo essere pronto a questo. Dopo tutto, ho capito anche che devo giocare per me, per la mia squadra e per le persone a me vicine. Non penso che devo vincere per forza. Si tratta solo di inseguire i miei obiettivi, di provare a raggiungere quello che mi sono prefissato prima di ogni torneo".

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Da qui anche il commento di Paolo Bertolucci che in un certo senso si è sfogato contro i soliti anti-Sinner. "Dove sono i fenomeni che davano per scontato il risultato di Alcaraz?", ha scritto la leggenda azzurra sui social.

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