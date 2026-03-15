Domenica In, lo strazio della Venier per Enrica Bonaccorti: come apre la puntata

La padrona di casa fatica a trattenere la commozione mentre ripercorre un rapporto diventato ancora più intenso nell'ultimo periodo. " Ricordare Enrica con il sorriso non sarà facile e non sarà facile per me perché se n’è andata via troppo presto", afferma la conduttrice, per poi spiegare quanto la loro amicizia si fosse rinsaldata nell'ultimo anno, fino a condividere anche le festività natalizie. "Se n’è andata via in modo troppo veloce e io davvero non me l’aspettavo", ripete Zia Mara.

Nel salotto di Rai 1 prende così forma un ricordo intimo, costruito anche attraverso le parole di chi le è stato vicino. Venier, sopraffatta dall'emozione, si rivolge a Rossi Albertini: "Cercheremo di ricordarla, con te che sei un suo amico del cuore , un amico che sei stato come per me è Alberto".

Lo scienziato tratteggia il profilo di una donna amata dal pubblico per la sua schiettezza e la sua umanità: "Era stata sempre vera e gentile con tutti e questo le veniva riconosciuto, Enrica non aveva mai nessuno che provasse odio o astio nei suoi confronti, anche se lei aveva le sue idee. Era vera e autentica". Poi il riferimento alla malattia: "Il tumore al pancreas è infido perchè non dà sintomi e quando te ne accorgi è troppo tardi". E ancora, rivolgendosi a Venier: "Enrica ti nominava sempre Mara, era felice di averti ritrovato in questo ultimo periodo".

Anche Alberto Matano consegna il suo ricordo, ricordando la serenità con cui Bonaccorti ha affrontato l'ultimo tratto della sua vita: "Lei era comunque felice, nonostante la malattia, perché aveva ritrovato tante persone che aveva perso e sono contento che se ne sia andata serena", conclude Matano.