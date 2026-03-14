Antonio Tajani, doppia sfida: "Prima la giustizia, poi la segreteria"

Sono incuriosito dal suo rapporto con Marco Rubio. Cosa vi dite al telefono lei e il Segretario di Stato americano? «Marco Rubio ormai lo considero un amico, lo stimo molto, ha un’importante storia politica e lo apprezzo anche come persona. Ricordo quando a Roma siamo stati a cena con le mogli a Villa Madama: fu una serata in cui non si parlò solo di politica, ma si parlò di fede. Rubio è profondamente cristiano, anche da un punto di vista culturale. E mi ha colpito molto».

Cosa farete con i militari italiani impegnati nelle basi in Medio Oriente? «Stiamo riducendo i contingenti. Ma rimarrà sempre qualcuno a Erbil e in Kuwait, perché noi manteniamo fede agli impegni internazionali».

Il Financial Times ha scritto che il governo ha un dialogo aperto con l’Iran per aprire Hormuz alle navi italiane. «Non c’è nessuna trattativa sotto banco per passare per Hormuz. Smentisco assolutamente».

Ministro Antonio Tajani, dopo le comunicazioni del premier Meloni in Parlamento e il Consiglio Supremo di Difesa, che cosa cambia? «Noi abbiamo lanciato un messaggio alle opposizioni. Continueremo a informarli, anche se non hanno voluto aprire un tavolo. Abbiamo dato massima disponibilità per coinvolgere tutti sulla politica estera. Questa è una situazione che riguarda tutti gli italiani, non è solo una questione di maggioranza».

Anche lei è praticante? Va in chiesa con sua moglie?

«Sì, siamo convintamente praticanti».

Pensa che Marco Rubio sia un utopista o un realista?

«Rubio è un pragmatico ed è leale con il Presidente degli Stati Uniti. Secondo me è un eccellente Segretario di Stato».

In che lingua parla con Rubio?

«In spagnolo, quando siamo io e lui; in inglese quando siamo in contesti ufficiali con le nostre delegazioni».

E lei dove l’ha imparato lo spagnolo?

«L’ho imparato quando ero Commissario europeo».

Rubio ricorda con orgoglio le sue origini italiane, vero?

«Assolutamente, è arrivato in visita in Italia con una sorta di albero genealogico. La sua famiglia arriva negli Usa da Cuba ma abbiamo scoperto che hanno origini campane, e anche antenati di Casale Monferrato».

Con Rubio ha parlato anche di Cuba?

«Bisogna capire che durata avrà ancora il regime a Cuba».

Con il ministro degli Esteri iraniano avete avuto contatti durante il conflitto?

«È un bel po’ che non ci parliamo. Ho sempre cercato di favorire il dialogo con gli americani, soprattutto quando era in corso la trattativa con l’Oman, che faceva da intermediario. Non a caso l’Oman organizzò a Roma uno degli incontri».

In cosa hanno sbagliato gli iraniani?

«Sono voluti andare avanti con il nucleare, è stato un grande errore».

Ha notizie sull’uranio dell’Iran?

«Ci sono notizie confermate: gli iraniani di fatto avevano superato la “linea rossa” sull’uranio arricchito, questo vuol dire che guardavano alla bomba atomica. Il mondo non può permettersi di avere un Paese con la bomba atomica che proclama di voler cancellare Israele dalla faccia della Terra».

Ma la guerra era l'estrema ratio, una risposta razionale o una via quasi ineludibile?

«Israele considerava il regime degli ayatollah un pericolo per la propria esistenza. E gli Stati Uniti considerano Israele uno dei loro principali alleati. Quindi non possono tollerare che l’Iran abbia l’arma atomica. Detto questo, noi abbiamo sempre insistito sulla necessità di trovare un punto di incontro, di negoziare e di cercare di far prevalere sempre la diplomazia. Poiché americani e israeliani hanno deciso di attaccare, la questione è se è stato rispettato il diritto internazionale oppure no».

Non è stato rispettato. Ma ormai il diritto internazionale non esiste più...

«Chi deve far rispettare il diritto internazionale? L’Onu, ma le Nazioni Unite, nel loro massimo organo politico, il Consiglio di Sicurezza, hanno un Paese che ha violato e continua a violare ogni giorno il diritto internazionale. Purtroppo la situazione è questa. Io sono un sostenitore delle Nazioni Unite, però forse dovevano intervenire in modo molto più deciso quando è scoppiata la guerra in Ucraina. All’epoca avevo proposto di nominare due inviati delle Nazioni Unite, paladini dell'Occidente ma anche amici di Putin: Angela Merkel e Silvio Berlusconi. Forse avrebbero potuto scongiurare la guerra. L’Onu invece è rimasta ferma... Serve che faccia un salto di qualità».

Il presidente francese Emmanuel Macron cosa vuole?

«Non servono fughe in avanti. Deve prevalere il consolidamento delle relazioni tra gli Stati europei. È quello che stiamo facendo con la Germania, per cercare di avere un’Europa più coesa in grado di svolgere un ruolo politico».

Le piace il cancelliere tedesco Friedrich Merz?

«Sì, è un uomo di grande esperienza».

Forse è il dialogo più forte tra Roma e Berlino a dare fastidio a Parigi?

«Ma se è così, è sbagliato, perché noi non vogliamo escludere nessuno. Esiste da sempre un forte rapporto tra Italia e Germania; un asse rafforzato nel tempo dalle relazioni tra la Cdu e la Democrazia Cristiana. Ed essendo oggi Forza Italia parte del Partito Popolare Europeo, il legame tra Germania e Italia passa anche da lì».

Ha citato la Democrazia cristiana. Mi hanno detto che vuole riunire i centristi, vuole rifare la Balena bianca?

«La Dc non esiste più, ma tocca a Forza Italia assumere quel ruolo di “centro di gravità permanente” della politica italiana che un tempo era dei democristiani».

Che fa? Cita Franco Battiato?

«Certo, Battiato non era mica uno strimpellatore qualsiasi: era un filosofo, un uomo di cultura, diceva tutto quello che pensava».

Torniamo al “grande centro”: è di centrodestra?

«Assolutamente sì. Berlusconi voleva che Forza Italia fosse il centro del centrodestra. Il centrodestra è un’alleanza politica, non è un cartello elettorale. La sinistra fa delle alleanze elettorali: a volte si mette d’accordo, a volte no. Noi andiamo avanti sempre uniti».

Ma non è che fa il nostalgico sul centrodestra a trazione Berlusconi?

«No, io guardo al futuro e penso che dobbiamo rinforzarlo questo centrodestra. E il centrodestra si rinforza al centro. C’è una destra conservatrice con Giorgia Meloni, e c’è la Lega. Noi dobbiamo andare a prendere quell’elettorato che non vota o che è stato abbandonato dalla sinistra. Anche perché, ormai, il centrosinistra è morto e sepolto, c’è solo la sinistra».

Qualcuno della sinistra l’ha chiamata per passare con voi?

«Qualcuno è già passato con noi, come Caterina Chinnici. Anche molti esponenti del Movimento 5 Stelle».

E qualcuno del Pd?

«Alcuni ex Pd come Nicola Caputo, che prima era passato in Italia Viva. Erano tutti ex democristiani: non sono venuti in Forza Italia perché abbiamo offerto qualcosa, ma perché sono centristi rimasti orfani del centrosinistra dove Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni lottano per occupare spazio a sinistra. Questo meccanismo lo vediamo anche applicato al referendum: quanti sono i centristi di sinistra che votano Sì?».