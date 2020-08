Chef Rubio, schifo contro Matteo Salvini: "Stabbono che te bevevi ‘r tavernello fino a ieri limortaccitua"

08 agosto 2020 a

Chef Rubio colpisce ancora. Il sedicente cuoco prende di mira Matteo Salvini e con cinguettii su Twitter si scaglia contro il leader leghista. L'ex ministro dell'Interno ha infatti riportato la testimonianza dei cittadini di Lampedusa scrivendo: "Ma c'è di peggio. Le sono sparite galline, capretti e quattro cagnolini. 'Se li sono mangiati', è la sua sentenza". Che orrore, non c'è limite al peggio". Immediata la replica di Rubio: "Eccerto, sono dei maledetti barbari! Si mangiano i cani come i cinesi comunisti. Chiudete i bambini dentro casa sennò se magnano pure quelli".

"Inutile fagiano, a quando le leggi razziali?". Chef Rubio, balle spaziali e frasi raccapriccianti contro Salvini

Ma non è finita qui, ecco che arriva un altro commento. Questa volta il leader del Carroccio ha rilanciato un suo video da San Casciano in Val di Pesa (Firenze) e Rubio per tutta risposta: "Stabbono che te bevevi ‘r tavernello fino a ieri limortaccitua". Insomma, nulla di nuovo sotto il sole.

