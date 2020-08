Annalisa Chirico sul bonus Iva incassato dai parlamentari: "Giuseppe Conte ha creato le condizioni per farsi fregare"

10 agosto 2020 a

Italia indignata, a ragione veduta, per la vicenda dei cinque parlamentari che hanno incassato il bonus Iva stanziato per l'emergenza coronavirus. Come se i 12mila euro al mese esclusi bonus e indennità non bastassero. Indignata anche Annalisa Chirico, che però fa notare come l'origine di tutto ciò sia una stortura nelle leggi del governo. E lo ribadisce su Twitter, dove la firma del Foglio cinguetta: "Il bonus Covid non lo hanno preso solo i 5 parlamentari ma anche navigator e notai, professionisti vari che hanno intascato alla faccia di chi era a 0 € - premette -. Il governo ha creato me condizioni propizie per ‘fregare’, come con il reddito di cittadinanza agli spacciatori. Soldi a pioggia, il Conte-pensiero", conclude Annalisa Chirico, ancora una volta molto critica nei confronti del premier, Giuseppe Conte.

"Cinque indecenti, ma la colpa è del governo". I parlamentari con il bonus? La Chirico svela la vera vergogna

