Sal Da Vinci, le ragioni del successo: orgoglio, melodia e pregiudizio

Tutti pazzi per Sal Da Vinci. In Europa ancor più che in Italia. Perché, nonostante Napoli rappresenti indubbiamente una delle culle della musica italiana – non solo, come vedremo, quella neomelodica fatta di sonorità pop tambureggianti – nel nostro Paese continua a patire un pregiudizio legato a vari fattori. In primis alla forte identità partenopea, veicolata – più che mai con la musica – da un dialetto che o lo ami o lo odi. In tanti lo amano, basti pensare a O’sole mio, dal 1898 considerato in tutto il mondo al pari di un inno all’italianità. Ciò non è bastato a sopprimere il malanimo nei riguardi dei napoletani. Anzi. Questo da tempi immemori. Dal Rinascimento, per la precisione, quando da Firenze, culla dell’italiano letterario, iniziavano a far partire quella che oggi definiremmo una shitstorm piena di tutti i pregiudizi che ancora resistono coi soliti luoghi comuni di sempre che nei secoli si sono tramandati unendo, clamorosamente, letterati e bifolchi, cori da stadio (censurati con molta severità) fino ad arrivare al Festival di Sanremo.

TRADIZIONE

La musica, però, storicamente, è stata anche la risposta più grande di Napoli. Non è certo un caso se proprio nella città della dea Partenope sono nati i conservatori musicali più antichi, già nel ‘500. Per dare a chi li disprezza la risposta migliore: a suon di melodie, armonie e accordi. Per capire perché la musica napoletana abbia, però continuato a far discutere anche in tempi recentissimi, praticamente fino a oggi, bisogna partire da una frattura che risale all’ultimo quarte del Novecento. Negli anni Ottanta, infatti, il panorama musicale partenopeo si divise in due universi simbolici: da una parte la Napoli “colta”, rappresentata da artisti come Pino Daniele, che mescolavano blues, jazz e world music; dall’altra la Napoli popolare, quella delle sceneggiate e dei cantanti neomelodici. Non era solo una questione musicale ma sociale. Il neomelodico nasce e si connette perfettamente alla realtà dei quartieri popolari, ai matrimoni, racconta, cantando a squarciagola, drammi sentimentali diretti, il più delle volte utilizzando espressioni dialettali. È musica che non passa dalle accademie ma dalle piazze. Per questo, per decenni, è stata guardata con sospetto dall’establishment culturale italiano, percepita come folklore o come prodotto commerciale di serie B. Eppure i numeri hanno sempre raccontato un’altra storia. Dietro al pregiudizio, tuttavia, c’è un dato che sorprende. Proprio tutti o quasi quei cantanti napoletani criticati nel resto d’Italia per la loro hanno venduto milioni di dischi, spesso più di artisti considerati “di culto”.

NUMERI

Tra i nomi che nell’ultimo mezzo secolo hanno portato il nome, il dialetto e le note di Napoli nel mondo c’è sicuramente Gigi D’Alessio con oltre 30 milioni di dischi venduti in carriera, più di 100 dischi di platino e 3 di diamante. Pino Daniele, è l’altro volto della canzone napoletana. Anche il bluesman partenopeo ha superato i 20 milioni di dischi venduti suddivisi nelle sue 47 uscite. Da quello che è considerato il suo capolavoro Nero a metà del 1980, disco di platino tra gli album più venduti degli anni Ottanta, a Non calpestare i fiori nel deserto e Yes I know my way del 1998 che superò il milione di copie e ottenne due dischi di diamante. Senza considerare che la sua poetica e malinconica Napul’è è considerata l’inno della città nascosta, quella dal cuore più verace. Ha attraversato sei decenni la voce e il talento istrionico di Massimo Ranieri, icona della canzone, del teatro e del cinema italiani. Una carriera costellata di dischi d’oro con 14 milioni di dischi venduti e successi internazionali da Vent’anni e Rose rosse, Se bruciasse la città a inizi anni ‘70 fino alla meravigliosa Perdere l’amore con cui nel 1988 trionfò a Sanremo. Come dimenticare Nino D’Angelo, simbolo del neomelodico anni ’80, autore dell’inno del Napoli calcio e di album come Eccomi qua del 1985 che hanno contribuito con forza al suo record di vendite fissato per ora a 25 milioni di dischi. Ma prima ancora non si può non citare “il re di Napoli” Mario Merola – protagonista della sceneggiata, con decine di dischi e film popolari tra gli anni ’70 e ’80.