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Sesso a Che tempo che fa, Verdone imbarazza Fazio: "Serve una spintarella, vedrai..."

lunedì 16 marzo 2026
Sesso a Che tempo che fa, Verdone imbarazza Fazio: "Serve una spintarella, vedrai..."

2' di lettura

"Non famo gli eroi!". Bastano poche parole a Carlo Verdone per impartire una grande lezione ai telespettatori e mettere in serio imbarazzo Fabio Fazio. Il regista e attore romano, ormai gloria del nostro cinema e conquistatore anche della tv con la fiction autobiografica Vita da Carlo, domenica sera è andato ospite di Che tempo che fa, sul Canale Nove.

L'intervista è una cavalcata tra passato e presente, lavoro e vita privata. E in questo ultimo ambito, Verdone è come sempre uno spettacolo. "Non famo gli eroi! - sbotta a un certo punto - Ogni tanto gliela fai, ogni tanto c'è bisogno di una spintarella". No, non si sta parlando di carriera e di possibili raccomandazioni, tema molto italico. La "spintarella" riguarda gli aiutini a letto, un tabù come spesso accade ogni qual volta il discorso si intrufola sotto le lenzuola.

D'altronde il prossimo film di Verdone, in uscita tra poche settimane, il primo aprile del 2026, si intitola Scuola di seduzione e dunque il tema è pertinente, per così dire. "Ci sono persone più meritevoli di me dai", svicola quando Fazio gli propone un'ospitata fissa nel suo programma, rimasto orfano di Ornella Vanoni, mai dimenticata. 

"Si tratta di una commedia contemporanea diversa dalla mia storia, ma volevo fare qualcosa di differente, divertente ma attuale negli argomenti", ha quindi spiegato il regista riguardo alla sua ultima impresa dietro la camera da presa. "Per fare un buon film oltre ad avere un bel cast devi creare un buon clima. Già da Compagni di scuola, quando finirono le riprese tutti piansero, la stessa cosa è successa qui". Un buon viatico, certo. Fazio poi affronta il tema-virilità e viene colpito e affondato: "Tesoro mio c'è poco da fare - premette Carlo -, arrivi a un certo punto che va così. Non facciamo gli eroi, ogni tanto gliela fai e ogni tanto serve una spintarella. Non ci credi? Il prossimo anno ti interrogo e mi dirai: 'Ho cominciato'...". 

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