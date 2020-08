Vittorio Sgarbi contro Andrea Scanzi: "Selfie con Conte? Leccacu*** di regime"

12 agosto 2020 a

“Giù la maschera, leccaculo di regime”. Come al solito Vittorio Sgarbi non le manda a dire ai suoi avversari. L’altro giorno Andrea Scanzi lo prendeva in giro per una foto in cui il noto critico d’arte era intento in una “ricerca” all’interno del suo naso. Oggi il deputato del gruppo Misto ricambia l’attenzione con un commento molto duro a corredo di una foto che Scanzi si era fatto scattare con il premier Giuseppe Conte. Il riferimento, però, pare anche al selfie scattato senza mascherina in Sardegna dalla penna del Fatto quotidiano in compagnia di Luigi Di Maio. Sgarbi definisce il giornalista un “cazzaro a 5 Stelle”. Scanzi ha provato a difendersi così: "Solo per il selfie ci siamo tolti la mascherina. Non ci siamo stretti la mano, ma dopo aver cenato assieme ci pareva lecito fare un selfie senza mascherina (per poi rimetterla subito)". Sgarbi probabilmente non gli crede.

