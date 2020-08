Giuseppe Conte, occhio ai congiuntivi: "Non possiamo tollerare che i migranti...", doppio strafalcione

17 agosto 2020 a

Anche l’elegante e istruito Giuseppe Conte ha qualche problema con l’italiano. Sui social è infatti diventato virale un video in cui il premier parla dell’emergenza legata all’immigrazione clandestina e commette due strafalcioni mica da ridere. Maledetto congiuntivo che fa cascare così tanti politici, soprattutto del M5s: in questo senso Conte può essere il perfetto leader politico dei grillini, dopo la prova di italiano offerta ultimamente. “Non possiamo tollerare che arrivano dei migranti addirittura positivi e vadino in giro liberamente”, ha dichiarato testualmente il premier inciampando nell’italiano. Apprezzabile però il pensiero espresso da Conte, che però non è seguito dai fatti: gli sbarchi continuano incontrollati, anche a ferragosto più di 300 persone sono arrivate a Lampedusa, dove l’hotspot è nuovamente sotto pressione. È in programma il trasferimento del più alto numero possibile di migranti, ma sarebbe consigliabile chiudere i porti e impedire gli sbarchi per risolvere alla radice il problema sanitario e sociale legato ai migranti.

