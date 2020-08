Eliana Michelazzo, positiva al coronavirus dopo essere passata per il Billionaire: "Non si respirava, si sudava, nessun distanziamento sociale"

27 agosto 2020 a

“Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo oggi, dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io”. Lo rivela Eliana Michelazzo ex manager di Pamela Prati. La donna racconta di non avere febbre, ma di sentirsi stanca: “Sono in casa da sola e la Asl mi ha detto di aspettare 14 giorni e poi di rifare il tampone. Speriamo che la situazione non si aggravi”.

Michelazzo era stata al Billionaire: “La gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento. Negli altri locali c’era lo spazio mentre da Briatore no”. Nella notte di Ferragosto centinaia di persone ballavano senza mascherina. Michelazzo fa mea culpa: “Sono stata ingenua. Dopo il lockdown ho pensato che il virus si fosse indebolito ma ho capito di aver sbagliato. Vorrei dire ai giovani di tenere alta la guardia, quello che è accaduto in Sardegna lo dimostra”.

