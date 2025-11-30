Sardegna, auto giù da un ponte: strage nel torrente

Un'auto è precipitata questa mattina da un ponticello ed è finita in un torrente, lungo la strada provinciale 27, fra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra. Tutti morti gli uomini a bordo della vettura, tre uomini di origine nordafricana di età compresa fra i 31 e i 33 anni. Ancora in fase di accertamento le dinamiche dell'incidente: la macchina avrebbe perso il controllo durante una curva all'ingresso del ponticello e così sarebbe finita fuori strada, facendo un volo di una decina di metri.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, i carabinieri di Lanusei e il 118. Il personale sanitario, però, ha potuto solo constatare la morte del conducente dell'auto e degli altri due passeggeri a bordo. Le vittime sono tre operai che da pochi giorni avevano iniziato a lavorare alla costruzione del ponte sul rio Figu Niedda. Chi abita nelle vicinanze li ha ricordati come "grandi lavoratori, celeri e professionali". Viaggiavano in direzione Tortolì quando l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto, una Golf 4, poi precipitata nel burrone dopo un volo di 10 metri.