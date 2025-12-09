Alessandra Todde, terremoto in Sardegna: si dimette l'assessore alla Sanità

Fuggi fuggi dal campo largo. In Sardegna il centrosinistra è già nel caos. Dopo le dimissioni dell'assessore all'Agricoltura, saluta anche quello alla Sanità. Armando Bartolazzi, già sottosegretario del governo Conte, sbatte la porta accusando i partiti della maggioranza. “Quello che viene definito ‘campo largo’ è, nei fatti, un ‘campo minato’, dove la ricerca di poltrone prevale sulla coesione politica”, il commento di Salvatore Deidda, deputato FdI e presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera. “La crisi – ha spiegato il parlamentare sardo – non è frutto di ingerenze esterne, ma di profonde tensioni interne tra M5s e Pd, dimostrando l’inconciliabilità delle loro visioni. La dialettica politica dimostra che l’unica ‘unità’ è la spartizione del potere, come ammesso dall’ormai ex assessore Bartolazzi che fa seguito alle dimissioni dell’assessore dell’Agricoltura della Giunta Todde. Oramai è crisi inconciliabile".

La scelta di Bartolazzi ha scatenato il caos in Giunta tanto che la stessa Alessandra Todde ha annunciato di voler assumere l’interim “mettendoci la faccia” per rimettere in piedi la sanità isolana. Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato. L'assessore "ha spiegato che non resterà in carica perché “da quello che so non ci sono più le condizioni” e sostiene che, con l’interim alla presidente, “il sistema sanitario degradato resterà così com’è”. Secondo lo stesso ex assessore, avrebbe “più consensi all’opposizione che all’interno. All’interno c’è la caccia alle poltrone. Sono venuto qui rimettendoci soldi e stando lontano dai miei figli. Ma per me era una sfida. Un’opportunità così non l’avrete più".