Sea Watch, la portavoce Giorgia Linardi: "Gli immigrati in Germania? Mai, li portiamo tutti in Italia"

I continui sbarchi saranno sempre e solo un problema degli italiani. Lo dice nero su bianco Giorgia Linardi, portavoce della Sea Watch, in un video rilanciato dalla Lega. "È chiaro che non porteremmo mai gli immigrati in Germania, perché fare tre settimane di navigazione, passare lo Stretto di Gibilterra e salire come una trota su per l'Atlantico non ha alcun senso ed è pericoloso". Non solo, finalmente la Linardi si ricorda delle regole da dover rispettare, con gli altri però: "Tutto questo mette il comandante in una condizione di irregolarità dal punto di vista stretto del diritto del mare". Ed ecco la brillante soluzione: "All'Italia, a meno che non verrà spostata nell'Antartico, continuerà a riguardare questo fenomeno".

Peccato però che la Sea Watch sia una ong tedesca. Un'evidenza che la portavoce deve tenere conto: "Ogni volta che recuperiamo migranti esercitiamo una forte pressione sui vertici tedeschi". Poco importa poi dell'esito, tanto l'Italia è sempre pronti ad accogliere tutti. "Non si tratta di un'invasione - conclude poi la Linardi -, sono tutti numeri che possiamo gestire: quest'anno sono arrivate 20mila persone che, se ben distribuite, sarebbero circa due persone per comune d'Italia". Ma il problema è proprio quello, perché la ridistribuzione tocca solo al nostro di Paese.

