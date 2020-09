Immigrato palpeggia una ragazzina in treno, Matteo Salvini: "Conte, Lamorgese e Bonafede chiedano scusa. Governo di incapaci"

05 settembre 2020 a

Matteo Salvini passa all'attacco del governo. E lo fa citando un triste episodio di cronaca: "Un altro algerino ospite nel centro di accoglienza di Villaspeciosa in Sardegna - racconta indignato il leader della Lega - ha molestato una minorenne su un treno, dopo che altri immigrati avevano già chiesto scusa al paese per i troppi episodi di criminalità". Ma per l'ex ministro dell'Interno a doversi scusare non è solo il clandestino: "A dover porgere le proprie scuse sono soprattutto Giuseppe Conte, Luciana Lamorgese e Alfonso Bonafede". Sono loro i "responsabili di aver spalancato i porti e di coprire una giustizia senza certezza della pena, con drammatiche conseguenze per gli italiani e per gli stranieri regolari". In sostanza, è la chiosa del numero uno del Carroccio, quello giallorosso "è un governo di pericolosi incapaci".

L'episodio è accaduto giovedì 3 settembre sulla tratta Iglesias-Cagliari, dove il 24enne algerino, che si trovava a bordo del convoglio con due connazionali, è stato denunciato dai carabinieri, ma per lui il giudice non ha convalidato l'arresto.

