Silvio Berlusconi ricoverato, Alberto Zangrillo aggiorna il bollettino: "Cauto ma ragionevole ottimismo"

Alberto Zangrillo annuncia il nuovo bollettino medico sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus, "sta bene". "Le condizioni cliniche del paziente - assicura il primario di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’Irccs - permangono stabili". Dalle notizie diffuse dalla struttura "il quadro respiratorio e clinico conferma un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo". D'altronde lo stesso Zangrillo aveva già ribadito che la situazione era sotto controllo e che "tutte le narrazioni di supporti di ossigeno-terapia sarebbero anche plausibili ma li nego". Non ci sarebbe - precisa - "assolutamente nulla di male nel fare un minimo di ossigeno-terapia, ma non in questa fase".

