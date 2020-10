Annalisa Chirico, foto dal basso: da impazzire, il look irresistibile con cui intervista Matteo Salvini

04 ottobre 2020 a

Sul suo nuovo sito, lachirico.it, Annalisa Chirico propone un'intervista a Matteo Salvini all'indomani del caso Gregoretti, con l'udienza preliminare che si è svolta a Catania. Intervista che potete leggere nella sua versione integrale cliccando qui . Ma non si parla soltanto della Gregoretti: all'ordine del giorno la collocazione della Lega in Europa, l'ipotesi-Ppe. Poi la politica estera, tra Israele e Stati Uniti. Salvini assicura: se vado a Palazzo Chigi la nostra ambasciata si trasferirà a Gerusalemme. Bene. Ma oltre ai contenuti c'è anche la foto con cui viene accompagnato l'articolo. Segni particolari? Un'Annalisa Chirico pazzesca, strepitosa: maglia nera, sorriso e inquadratura dal basso, con primo piano sulle gambe mentre parla in collegamento col leghista. Semplicemente fantastica.

