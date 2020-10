Barbara Palombelli a Stasera Italia: "Jole Santelli, non volevamo crederci. Se n'è andata senza disturbare, come tutte le donne forti"

15 ottobre 2020 a

a

a

"Questa mattina presto nessuno voleva crederci". Barbara Palombelli apre Stasera Italia ricordando Jole Santelli, la governatrice di centrodestra della Calabria morta ad appena 51 anni: era stata eletta solo lo scorso febbraio, quando già sapeva da tempo di dover combattere contro una forma molto aggressiva di tumore.

Video su questo argomento Addio Jole Santelli, quando disse: "A Berlusconi devo tutto"

"Se n'è andata nella notte, anche senza dare fastidio a nessuno - è il ricordo della padrona di casa, commossa -. Questo è tipico delle donne forti, non si è mai pianta addosso e se n'è andata senza disturbare. L'hanno trovata a casa sua, questa mattina, senza vita". E donna forte la Santelli lo era davvero: dopo la lunga gavetta con Forza Italia, l'esperienza in Parlamento, il ritiro a vita privata o quasi. "Stavo per lasciare la politica - aveva confessato prima dell'avventura in Regione -, poi mi ha chiamata Silvio Berlusconi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.