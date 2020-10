Giovanni Floris a Omnibus: "Con 600mila contagi il sistema regge? Perché non liberalizzare i tamponi?"

19 ottobre 2020 a

Tanti dubbi. Non solo sul dpcm ma anche sull'andamento del contagio da coronavirus in Italia. Tanti dubbi che avanza Giovanni Floris, ospite in collegamento a Omnibus su La7 nella mattinata di lunedì 19 ottobre. In particolare, il conduttore di DiMartedì ragiona sui tamponi e su come potrebbe essere potenziato il sistema di tracciamento. "Bisognerebbe capire a che punto siamo effettivamente dell'epidemia", premette. Dunque Floris si interroga: "Arrivare a 600mila contagi metterebbe il sistema in difficoltà? Ci arriveremo? In quanto tempo?". Ma Giovanni Floris avanza anche una possibile soluzione: "Perché non liberalizzare il mercato dei tamponi?", conclude. Un'idea che a questo punto, forse, si farebbe bene a tenere in considerazione.

