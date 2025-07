La7 sempre più rossa: torna Roberto Saviano, il nuovo programma

Roberto Saviano torna in pianta stabile a La7, secondo un'indiscrezione riportata da Italia Oggi. La conferma dovrebbe arrivare alla presentazione dei palinsesti autunnali della rete di Andrea Salerno, in programma domani, martedì 3 luglio, all'Hotel Four Seasons di Milano. L'autore di "Gomorra" avrebbe ottenuto un programma tutto suo. Ci saranno, poi, gli speciali sulla mafia in una nuova trasmissione in prima serata con il magistrato Nicola Gratteri.

Per quanto riguarda la fascia mattutina. dovrebbe debuttare a Omnibus Gerardo Greco, nuovo vicedirettore del Tg di La7 al posto di Edgardo Gullotta che va in pensione. Greco, dopo una lunga carriera in Rai, dove è stato anche direttore di Radio 1 e del Giornale radio, era passato a Mediaset a fine giugno 2018. A Cologno aveva prima condotto un talk su Rete 4 e poco dopo era diventato direttore del Tg4. Una carica che ha mantenuto fino a febbraio 2019. Poi, dall'agosto 2020, era diventato consulente per i programmi d'informazione di La7.