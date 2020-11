Massimo Galli, indiscreto: ecco chi è disperato per il suo ritiro a tempo dalla televisione

Francesco Fredella 01 novembre 2020 a

Addio tv. Il professor Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano e prezzemolino televisivo al tempo del coronavirus, non presenzierà più nei talk show. Ve ne avevamo già dato conto: addio "almeno per una settimana". Chiude la porta e dice bye bye. “Dovrò declinare gli inviti a partecipare a trasmissioni televisive per almeno una settimana, da lunedì 2 novembre in poi. La situazione non mi lascia più margini di tempo e ho una quantità di cose urgenti di cui dovermi occupare”, scrive Galli su Twitter. Esce di scena all’improvviso. Senza troppe parole. Ora, resta da vedere se riuscirà a rispettare il fioretto. La notizia fa il giro della Rete. Ma eccoci a quello che non sapevate: la comunicazione di mister Galli ha lasciato l’amaro in bocca a molti autori tv. Già, Galli "funziona", fa share. Insomma, per alcuni sarà una settimana televisiva meno semplice rispetto alle ultime.

