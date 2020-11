Bruno Vespa a L'aria che tira contro il dpcm: "Non mi sta bene. Io sempre attento, perché non si può fare un aperitivo?"

05 novembre 2020 a

No, a Bruno Vespa l'ultimo dpcm di Giuseppe Conte non piace. Come non piace quasi a nessuno. E il conduttore di Porta a Porta lo dice chiaro e tondo, ospite in studio a L'aria che tira di Myrta Merlino, su La7, nella puntata di oggi, giovedì 5 novembre. "Se rispetto le norme perché non posso prendermi un aperitivo al sole di Napoli? A me questa storia che non bisogna uscire di casa non mi sta bene", premette. Dunque, Vespa aggiunge: "Sono molto attento a rispettare le norme ma molto attento a fare quel che si può fare". E ancora, ribadisce il concetto: "Non capisco per quale ragione al Gambrinus a Napoli, tenendo i tavoli con le distanze e all'aperto, uno non possa andare a prendersi l'aperitivo. Noi dobbiamo fare una vita normale, con tutte le cautele del caso", conclude Bruno Vespa. E invece si decide di chiudere tutto, o quasi. Un intervento, quello del conduttore di Porta a Porta, da prendere, ritagliare e incorniciare.

