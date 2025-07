Meloni da Vespa sul caso "Kaufmann": soldi al presunto killer? "Epilogo scandaloso"

Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa. L'occasione? La quinta edizione del "Forum in Masseria", la rassegna di economia e politica organizzata dal giornalista. Qui il presidente del Consiglio partecipa in videocollegamento. Al centro del dibattito, tra i vari argomenti, l'accordo Usa-Ue sui dazi. A riguardo Meloni chiarisce: "Non posso dire cosa accadrà" perché "la competenza è in capo a Commissione. Da parte italiana abbiamo lavorato per fare in modo che rapporto tra due sponde fosse franco, costante e teso a cercare di risolvere i problemi. Siamo soddisfatti per aver ricostruito un dialogo continuativo, stiamo facendo tutti quanti la nostra parte di lavoro ma non posso entrare nel merito degli accordi".

E ancora: "Quello che ho detto al vertice della Nato è ovvio che il tema di un comune rafforzamento della difesa occidentale e il tema di rafforzare i nostri rapporti commerciali sono due facce della stessa medaglia. La mia idea è che il fatto che l'Europa abbia deciso di farsi maggiormente carico della propria sicurezza possa anche facilitare il raggiungimento di un accordo di buon senso sui dazi".

Proprio oggi la leader di Fratelli d'Italia si è sentita con Donald Trump. A dirlo è lei stessa: "Oggi ho sentito Donald Trump e ho parlato di Ucraina e di dazi". Sulla guerra, precisa, "gli Usa non hanno interrotto la fornitura di armi all'Ucraina, è stata rivista la decisione di fornire specifiche componenti anche per la contraerea. È un fatto rilevante ma diverso da un disimpegno dell'America. Se da una parte l'Ucraina ha dimostrato il suo impegno sincero per la pace l'impegno continua a mancare di parte russa e non penso si debba attendere la buona volontà di Putin ma mettere pressione. Anche io oggi ho sentito Trump e ho parlato di questo tema".