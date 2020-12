L'aria di domenica, "spero l'odore sia decente". Ecco da dove si collega Matteo Salvini, impensabile da Myrta Merlino

13 dicembre 2020 a

Spiazzante siparietto a L'aria di domenica, il programma domenicale di Myrta Merlino su La7, dove il primo ospite è Matteo Salvini, il leader della Lega che fa il punto sul governo, sulla mano tesa a Giuseppe Conte e sulle tensioni in maggioranza. Ma, come detto, tutto inizia con una piccola gag. Appena aperto il collegamento con L'aria di domenica, il leader della Lega rivela: "Sono nel cortile della mia casa, proprio vicino ai bidoni della raccolta differenziata". Luogo assai peculiare per un collegamento televisivo, forse Salvini voleva godersi il sole di Milano dopo i lunghi giorni di pioggia. Di sicuro, ha fornito un perfetto assist alla Merlino, che ha risposto con la freddura: "Spero che l'odore sia decente", ha chiosato con un sorriso.

